Motorrad wird aus Schuppen in Geltendorf gestohlen

In Geltendorf wird eine zum Verkauf stehende KTM aus einem Schuppen entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist aus einem Schuppen an der Bahnhofstraße in Geltendorf ein Motorrad gestohlen worden. Die KTM Enduro hat einen Wert von etwa 8000 Euro und steht zum Verkauf, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Der oder die Täter mussten das Grundstück des Eigentümers vollständig durchqueren, um das Motorrad zu entwenden. Ein Tatzusammenhang mit einer Besichtigung am Samstagnachmittag wird durch die Polizei geprüft. Die Inspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

