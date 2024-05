Übernachten auf dem Bauernhof: Gemeinderat sagt wieder Nein

Plus Der Landwirt und Ferienwohnungsvermieter Anton Winterholler aus Geltendorf hat wieder neue Pläne. Warum auch dieses Mal die Gemeinde dagegen ist.

Der Geltendorfer Landwirt und Ferienwohnungsvermieter Anton Winterholler stößt erneut mit einem Bauwunsch auf seiner Hofstelle am nordwestlichen Ortsrand auf Widerstand der Gemeinde. Nach dem Konflikt um drei Wohnmobilstellplätze im vergangenen Jahr will er auf seinem Grundstück drei Übernachtungshütten errichten. Auch dieses Baugesuch hat der Bauausschuss jetzt abschlägig beschieden.

Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) begründet dies damit, dass die drei Übernachtungshütten im Außenbereich errichtet werden würden. Er betont aber auch, dass die Gemeinde nicht grundsätzlich gegen eine touristische Weiterentwicklung der Hofstelle sei. Winterholler bewirtschaftet 16 Hektar Grünland ökologisch und hält Mutterkühe und Pferde, darüber hinaus vermietet er vier Ferienwohnungen (teilweise auch auf dem alten Hof an der Landsberger Straße).