Am Greifenberger Rathaus plätschert ein Trinkwasserbrunnen

Die Wasserstelle am Greifenberger Rathaus ist das Ergebnis der Projektidee "Frischwasserbrunnen". Die Vorschlag dazu stammt von Gemeinderat Bernhard Heinemann.

„Wasserstelle“ prangt jetzt in großen Lettern rechts neben dem Eingang zum Greifenberger Rathaus. Die darunter installierte Armatur scheint bereits einen dicken Wasserstrahl zu spenden, der ein Gewässer speist. Das ist allerdings eine Imagination, echt fließendes Wasser wandert entweder in die Wasserflaschen durstiger Passanten oder es wird von einem großen Steintrog aufgefangen.

Die „Wasserstelle“ ist das Ergebnis der Projektidee „Frischwasserbrunnen“, die für das Bürgerbudget 2022 der Gemeinde Greifenberg vorgeschlagen und vom Gemeinderat als eine von mehreren Ideen für die Umsetzung ausgewählt worden war. Den öffentlich zugänglichen Brunnen hatte Gemeinderat Bernhard Heinemann vorgeschlagen, er kümmerte sich auch um die Umsetzung. „Einige aus dem Ort haben dabei spontan und gründlich unterstützt“, berichtet Heinemann, „und damit sehr viel zu Einsparungen beigetragen.“ Die ursprünglich veranschlagten 3000 Euro hätten wesentlich reduziert werden können.

Neben dem Eingang zum Greifenberger Rathaus steht jetzt ein Trinkwasserbrunnen. Foto: Bernhard Heinemann

Bernhard Heinemann nannte Seniorchef Hans Vogl von der in Greifenberg ansässigen Firma Haustechnik Abele, der nur die Materialkosten in Rechnung stellte. Arbeitsstunden seien nicht in Rechnung gestellt worden. Das gelte auch für den Gemeinderatskollegen Roman Albrecht aus Beuern, der Stützen und Trog fachgerecht angebracht habe. Bei Arbeiten am Haus sei Gemeindemitarbeiter Florian Weber eingebunden gewesen. Das Design schließlich, das in kräftigem Blau auf die „Wasserstelle“ hinweist, habe sich Urban Lübbeke, ebenfalls Beurer Gemeinderatskollege ausgedacht und umgesetzt.

Den Brunnen als „Wasserstelle“ zu bezeichnen, sei eine gute Idee, so Heinemann, denn damit gelte diese „für Mensch und Tier. Für die Vierbeiner werde ich jetzt noch einen Trinknapf besorgen, dann ist die Anlage komplett“.

