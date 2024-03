Am Samstag soll beliebte Greifenberger Brücke aufgemacht werden

Drei Jahre war der Übergang an der Windach zwischen Greifenberg und Schondorf gesperrt. In wenigen Tagen wird die neue Brücke für den Verkehr freigegeben.

Eigentlich sieht die neue Schlosswiesenbrücke über die Windach zwischen Greifenberg und Schondorf bereits recht fertig aus. Ein wenig Geduld ist allerdings noch gefragt, bis die kürzeste Fußwegverbindung zwischen beiden Dörfern nach drei Jahren wieder gangbar sein wird. Die Zuwegungen samt Absturzsicherungen zu der bereits eingesetzten Brücke müssen noch hergestellt werden, damit die Brücke abgenommen werden kann. Das soll in den nächsten Tagen geschehen, heißt es von der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf. Für den Verkehr freigegeben, wie es im Behördendeutsch heißt, werde der Steg am Samstag, 23. März, um 14 Uhr. Ab dann steht einem Osterspaziergang durch an der Windach nichts mehr entgegen. (ger)

Lesen Sie dazu auch