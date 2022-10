Bahnhaltepunkt: Greifenberg schreibt der Deutschen Bahn

Ergibt es Sinn, sich um eine Wiedereröffnung der vor Jahrzehnten geschlossenen Bahnhaltepunkte in Greifenberg zu bemühen? Darüber wird im Gemeinderat lebhaft diskutiert.

Sollen einer oder beide früheren Bahnhalte in Greifenberg reaktiviert werden? Darob entspann sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine kontroverse Diskussion. Die Wählergemeinschaft LWD hatte einen diesbezüglichen Antrag gestellt und die Verwaltung aufgefordert, bei der Bahn nachzuhaken. Bei dem Disput am Ratstisch schälten sich schnell zwei Meinungen heraus.

"Ja, wir sollten es versuchen, gerade in der augenblicklichen Zeit der Energiekrisen", argumentierte die Pro-Seite. Der Aufwand sei es nicht wert, die Bahn werde dem Antrag nicht stattgeben, hielt die Kontra-Seite dem entgegen. Es müsse viel zu viel an Zeit und finanziellen Mitteln investiert werden, Bahnsteige seien rückgebaut, das Sicherheitskonzept veraltet beziehungsweise nicht vorhanden. Jeglicher Aufwand dafür sei umsonst, Erfolg sehen die Gegner nicht.

Es gebe aber auch positive Stimmen aus der Bevölkerung, merkte die Pro-Seite an. Der Bahnhalt in Greifenberg werde immer wieder nachgefragt. Gerade sei die Zeit günstig für einen solchen Antrag, betonte Bürgermeisterin Patricia Müller (LWD). Sie wolle so eine Chance nicht verstreichen lassen. Letztendlich beauftragte der Gemeinderat mit 7:3 Stimmen die Verwaltung, ein Schreiben an die Deutsche Bahn zu verfassen mit dem Inhalt, Möglichkeiten einer Reaktivierung der Bahnhalte in Greifenberg aufzuzeigen. (löbh)