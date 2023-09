Bei Greifenberg stoßen zwei Radfahrer frontal zusammen

Zwischen Greifenberg und Schondorf ereignet sich auf einem Radweg ein Unfall. An den Fahrrädern entsteht Totalschaden. Die Fahrer müssen ins Krankenhaus.

Am Sonntagmittag ist es auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße zwischen Greifenberg und Schondorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren. Im Bereich einer unübersichtlichen Kurve stießen ein 18-jähriger Schondorfer und ein 37-jähriger Münchner mit ihren Fahrrädern frontal zusammen und stürzten, berichtet die Dießener Polizei. Beide erlitten hierbei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Klinikum. An den Fahrrädern entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch