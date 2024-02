Unbekannte beschädigen Kennzeichen eines Autos

Unbekannte brechen die Kennzeichen eines Autos aus der Halterung und verbiegen sie. Das Auto stand auf einem Parkplatz in Greifenberg.

Ein auf dem Parkplatz vor dem Fitnessstudio in der Schondorfer Straße in Greifenberg abgestellter Pkw ist am frühen Donnerstagabend beschädigt worden. Vom bislang unbekannten Täter wurden die Kennzeichen des Fahrzeugs aus der Kennzeichenhalterung gebrochen, verbogen und anschließend vor Ort zurückgelassen, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

