Vorfahrt missachtet: Bei Greifenberg kommt es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden

Bei Greifenberg nimmt eine Autofahrerin einem Autofahrer die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Echingerin wird leicht verletzt, es entsteht ein hoher Sachschaden.

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Eching befuhr am Donnerstagmittag die Staatsstraße 2070 von Eching kommend in Richtung Greifenberg. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, wollte sie an der Einmündung in die Staatsstraße 2055 mit ihrem Auto nach links in Richtung Greifenberg abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Greifenberg kommenden 40-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkw.

Beide Autos werden abgeschleppt

Die Echingerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 20.000 Euro. (AZ)