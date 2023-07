Greifenberg

Was das neue Gewerbegebiet in Greifenberg auszeichnen soll

Sattgrüner Mais wie heuer oder goldgelb reifender Weizen wie in anderen Jahren: Dieses Bild wird auf dem Mitterfeld bei Greifenberg in den nächsten Jahren einer Gewerbebebauung weichen.

Plus Seit mehreren Jahren wird über die Erweiterung des Gewerbegebiets am Mitterfeld in Greifenberg diskutiert. Jetzt ist eine Planungsgrundlage beschlossen worden.

Auf mehr als die doppelte Fläche wird sich das Gewerbegebiet nördlich der Autobahn bei Greifenberg in den kommenden Jahren vergrößern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stimmte eine 10:3-Mehrheit für das vorliegende Strukturkonzept, nach dessen Inhalt dort Unternehmen angesiedelt werden sollen. Wird das alles wie jetzt im Grundsatz beschlossen umgesetzt, wird unter Einschluss des ebenfalls im Norden von Greifenberg geplanten Tennisgeländes der gesamte 1,2 Kilometer lange Bereich von der Painhofer Straße bis zum Sägewerk und zum Aussiedlerhof bebaut sein. Das entspricht fast der Größe des Altorts zwischen Schondorfer Straße und der Pfarrkirche Maria Immaculata.

Das Strukturkonzept ist die Grundlage für das nun beginnende Bauleitplanverfahren, mit dem per Bebauungsplan Baurecht für die bisherige 6,7 Hektar große Ackerfläche auf dem Flurteil "Mitterfeld" zwischen der neuen BVG-Halle und der Painhofer Straße geschaffen werden soll. Wie Bürgermeisterin Patricia Müller gegenüber unserer Redaktion erklärte, soll die Planung in mehrfacher Hinsicht einen Mehrwert schaffen.

