Weitere Diebstähle von Kupfer-Fallrohren in der Gemeinde Hofstetten

Erst in Hofstetten, dann in Hagenheim wurden vergangene Woche mehrere Kupfer-Fallrohre gestohlen. Die Polizei Dießen bittet um Hinweise.

Am Freitag wurden noch weitere Diebstähle von Kupfer-Fallrohren in Hagenheim in der Kirchstraße und der Forststraße angezeigt. In der Forststraße wurden von der Kirche und dem Christus-Denkmal ein rund zwölf Meter langes Fallrohr, in der Forststraße an einem Einfamilienhaus ein drei Meter langes Fallrohr abmontiert und entwendet. Tatzeit dürfte zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag gewesen sein. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise können an die Polizeiinspektion Dießen (Telefon 08807/92110) übermittelt werden.

Kurz zuvor hatten unbekannte Täter bereits an der Pfarrkirche St.-Michael in der Landsberger Straße in Hofstetten mehrere Kupfer-Fallrohre abmontiert und entwendet. (AZ)

