Ärger um Parksituation in Hofstetten – oder wo nicht geparkt werden sollte

Autos, die in den Straßen anstatt auf den Grundstücken parken, sorgen in Hofstetten und Hagenheim für Unmut.

Am Ende der vergangenen Bürgerversammlung in Hagenheim konnten Bürgerinnen und Bürger noch Fragen stellen und Themen anregen. Einer der anwesenden Landwirte aus der Gemeinde nutzte die Chance, um auf ein Problem hinzuweisen, das zwar allen voran ihn und den anderen verbleibenden Landwirte im Ort betrifft, aber generell ein Ärgernis ist: die parkenden Autos auf den Straßen.

Landwirte kommen mit ihren Maschinen nur schwer an den Autos vorbei

In Bayern kamen 2021 nach einer Umfrage des Bundesamtes für Statistik 622 Autos auf 1000 Bewohner. Zehn Jahre zuvor waren es noch 555. In Bayern befinden sich in etwa sechs Prozent der Haushalte drei oder mehr Pkws. Im ländlichen Bereich gibt es deshalb gewöhnlich Bauverordnungen, die dafür sorgen, dass auf Grundstücken ausreichend Parkplätze vorhanden sind. "Wir haben leider immer noch das leidige Thema mit den parkenden Autos auf der Straße", erklärt der Mann. Vermutlich sei das Problem auch nicht bloß in Hagenheim, aber auch in Hofstetten vorhanden. Für jeden, der mit einem Schlepper daran vorbeimüsse, könne es schon einmal eng werden. Parkplätze seien eigentlich vorhanden, schätzt der Landwirt: "Aber wo Stellflächen sind, stehen zugedeckte Zweitwagen drauf." Oder die Parkplätze werden gar nicht benutzt.

Bürgermeisterin Ulrike Högenauer verwies auf die Stellplatzsatzung. Natürlich wisse auch sie, dass manch einer den Platz nutzt, um andere Dinge daraufzustellen. "Rechtlich sind uns aber die Hände gebunden", sagte sie. Der Gemeinderat hätte lediglich die Möglichkeit, Halteverbotsschilder aufstellen zu lassen. Das sei aber keine optimale Lösung. "Dann haben wir einen Schilderwald, der nicht sonderlich schön ist." Zudem müsse in dem Fall jedes Mal die Polizei oder der Abschleppdienst kommen, da man als Gemeinde rechtlich nicht weiter einschreiten dürfe. Allerdings müsse die Straßenbreite gegeben sein. Schließlich seien besonders Autos, die in Kurven oder an Straßen mit schlechter Einsicht geparkt sind, eine Gefahr für jeden Verkehrsteilnehmer.

Eine universale Lösung wird bei der Versammlung nicht gefunden

Ein anderer Besucher der Bürgerversammlung schlug vor, dass die Gemeinde auf die Dauerparker zugehe und sie anspreche. Den Vorschlag wies Högenauer ab. Sie gehe keine Klingeln putzen. Es sei wirkungsvoller, wenn die Betroffenen mit ihren Nachbarn sprechen. So fände man bestimmt mit einigen Straßenparkern einen Konsens, wenn auch nicht mit allen. Für den Landwirt keine ideale Lösung: "Klar ein Schilderwald ist nicht schön, aber das mit den Autos ist es auch nicht. Da bekommt man wirklich einen Kopf. Man muss sich wundern, das noch nie etwas passiert ist." Eine weitere Bewohnerin bat zum Ende noch darum, in Zukunft mehr Parkplätze auszuweisen. Es gäbe zu viele Autos und zu wenig Raum zum Abstellen.