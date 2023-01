Milchlaster kommt bei Hurlach von der Straße ab und kippt um

Schwerer Unfall: Nahe Hurlach kommt ein Milchlaster von der Fahrbahn ab und kippt um. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Sachschaden.

Bei Hurlach ist in der Nacht von Montag auf Dienstag, 9. auf 10. Januar, ein Milchlaster umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 32-jähriger Ostallgäuer mit dem Fahrzeug auf der Kreisstraße LL 20 in Richtung B17 unterwegs.

Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass sein Lkw im Graben umkippte. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt, am Milchlaster und am Bankett entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. (AZ)

