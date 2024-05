Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall bei Igling

Zwischen Igling und Großkitzighofen kommt es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen bei Igling gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 54-jährige Autofahrerin gegen 7.20 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Igling in Richtung Großkitzighofen und wollte am Geiselsberg nach links abbiegen.

Aufgrund eines entgegenkommenden Traktors musste sie anhalten. Dies bekam ein hinter ihr folgender 77-jähriger Pkw-Fahrer nicht mit und fuhr auf das Fahrzeug der 54-Jährigen auf. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. (AZ)

