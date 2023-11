Straßen und Radweg sind in Igling freigegeben

Die Ortsverbindungsstraßen nach Holzhausen und Großkitzighofen sind freigegeben. Eine bauliche Veränderung soll Raser stoppen. Auch der Radweg nach Erpfting ist fertig.

Gleich doppelt Grund zur Freude gab es kürzlich in Igling. Die Straßen nach Holzhausen und Großkitzighofen wurden ebenso für den Verkehr freigegeben, wie der Radweg nach Erpfting, der auch als Verbindung in Richtung Buchloe dient. Eine bauliche Maßnahme soll Raser ausbremsen und so eine Gefahrenstelle abschwächen.

Wie hoch die Summe an Zuschüssen ist, steht in Igling noch nicht fest

Mit dem symbolischen Durchschneiden eines Bandes sind die beiden Ortsverbindungsstraßen Holzhausen-Igling (Iglinger Weg) und Holzhausen-Großkitzighofen (Großkitzighofer Weg) wieder frei befahrbar. Der Zustand beider Straßen hatte sich in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert. Iglings Bürgermeister Günter Först sprach bei der Eröffnung von Unfällen und brenzligen Situationen, vor allem von Bikern. Mit der Sanierung des Iglinger Wegs war gewartet worden, bis die Bauarbeiten am Hochwasser Rückhaltebecken für die Singold direkt an der Bahnlinie beendet sind.

Für diese Maßnahme hatte die Gemeinde vor Jahren bereits mit dem Bauträger des Beckens, dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, die Übernahme der Kosten für die Straßenerneuerung ausgehandelt. Grund ist die starke Belastung durch den Baustellenverkehr.

Beim Banddurchschneiden von links Claudia Jetzt-Schwarz (2. Bürgermeisterin Igling) Peter Schoder (Wasserwirtschaftsamt Donauwörth), Günter Först (1. Bürgermeister Igling), Thorsten Glatz (Ingenieurbüro Glatz und Kraus), Manuel Fischer (1. Bürgermeister Gemeinde Lamerdingen), Bernhard Panholzer (Tiefbau Strommer). Foto: Romi Löbhard

Die Kosten für den Großkitzighofer Weg trägt die Gemeinde Igling. Die Kostenschätzung für das etwa 1,5 Kilometer lange Stück liegt bei rund 400.000 Euro, die Abrechnungen lägen aber noch nicht vor, sagte Först. Es könne ein Zuschuss von der Regierung erwartet werden, über dessen Höhe sei auch noch nichts bekannt. Der Teilbereich auf Großkitzighofer Flur werde kurzfristig nicht erneuert, sagte Manuel Fischer, Bürgermeister der Gesamtgemeinde Lamerdingen. „Wir haben erst die Bankette ausgebessert und mit Rasengittersteinen befestigt“, begründet er dies.

Radweg von Holzhausen nach Erpfting ist jetzt asphaltiert

Im Zuge der Maßnahme wurde die Wegeführung entschärft. So sei bei der Gabelung der beiden Ortsverbindungsstraßen eine Verschwenkung eingebaut worden, um Raser etwas abzubremsen. Wie Iglings Zweite Bürgermeisterin Claudia Jetzt-Schwarz berichtete, seien Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde an dieser Stelle keine Seltenheit gewesen. Am Iglinger Weg seien einige Randbereiche nachzubessern, äußerte Först nach der Abnahmebegehung. Der wassergebundene Belag hat bereits gelitten und nachgegeben. Ob sich diese Art der Randbefestigung bewährt, daran gab es bei der Eröffnung der Straßen bereits erste Zweifel. Große landwirtschaftliche Maschinen halte der Belag nicht aus, hieß es.

Einweihung Radweg Radweg Holzhausen-Erpfting entlang der A96 ist jetzt auch geteert. Foto: Thorsten Jordan

Erfreut ist Iglings Bürgermeister auch darüber, dass der Radweg von Holzhausen nach Erpfting asphaltiert wurde und nun mehr Sicherheit bietet. "Es gibt eine Steilstelle, an der es immer wieder Probleme mit Auswaschungen gab und dies die Sturzgefahr erhöhte." Mehrfach sei habe dieser Bereich in der Vergangenheit gerichtet werden müssen, so Först. Heuer seien dafür Mittel im Haushalt eingestellt worden. Der Radweg werde gut genutzt und selbst während der Bauzeit frequentiert gewesen. Fahrzeuge von Landwirtschaft und Forst dürfen den Weg auch künftig nutzen.

Das Landratsamt Landsberg informiert, dass zwischen Holzhausen und der Autobahnbrücke A96 auf einer Länge von 1680 Metern ausgebaut wurde. Begonnen wurde mit den Arbeiten im Juli, die Abnahme erfolgte Ende Oktober und die feierliche Einweihung jetzt. Die Gesamtkosten nach Ausschreibung beliefen sich demnach auf 395.000 Euro. Über das Förderprogramm des Freistaats fließen 271.000 Euro, der Landkreis beteiligte sich mit über 35.000 Euro und den Rest übernimmt die Gemeinde Igling.