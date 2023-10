Pleiten, Pech und Pannen bei der Kita-Erweiterung in Igling

Plus Plötzlich auftauchende Leitungen, eine insolvente Baufirma und ein undichtes Dach: Seit Baubeginn macht der Erweiterungsbau nur Probleme. Diesmal soll es mit dem Eröffnungstermin klappen.

Die gute Nachricht: Der Estrich ist endlich verlegt. Die schlechte Nachricht: Die Gemeinde Igling ist mit der Erweiterung des Kindergartens über ein Jahr im Verzug. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet Bürgermeister Günter Först über Pleiten, Pech und Pannen des langwierigen Projekts.

Die Kindertageseinrichtung Igling wird um drei zusätzliche Krippengruppen plus Nebenräume erweitert. 1,4 Millionen Euro Gesamtkosten sind hierfür im Haushalt veranschlagt. Schon längst sollten Kinder die neuen Räumlichkeiten des Kindergartens bevölkern. Im Frühjahr 2022 war die Eröffnung geplant. Der Erweiterungsbau steht mittlerweile, ist jedoch mit einem Bauzaun versehen. Anstatt mit Kinder-Hausschuhen ist weiterhin ein Besuch mit Helm und Arbeitsschutzschuhen angebracht.