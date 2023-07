Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall auf der Ortsumfahrung Lengenfeld

Bei Lengenfeld gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stößt mit einem anderen Pkw zusammen. Dessen 55-jährige Fahrerin verstirbt an der Unfallstelle.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag im Bereich der Ende Mai eröffneten Ortsumfahrung Lengenfeld gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 59-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg gegen 14.40 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2057 von Lengenfeld in Richtung Issing.

In einer leichten Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem anderen Pkw zusammen. Dessen 55-jährige Fahrerin aus dem nordöstlichen Landkreis Landsberg erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Autofahrer wird schwer verletzt

Der 59-Jährige wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, sodass sie mit durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 20.500 Euro gesamt.

Zu Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, teilt die Polizei mit. Die Sperrung der Staatsstraße in beide Richtungen dauerte aufgrund der Unfallaufnahme bis etwa 21.40 Uhr an. (AZ)

