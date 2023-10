Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall in Issing

Der 16-Jährige ist mit einem Kleinkraftrad unterwegs, als er gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos prallt. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Am Mittwochnachmittag befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads aus dem südlichen Landkreis Landsberg den Kappengrund in Issing. In einer Rechtskurve geriet er zu weit nach links und kollidierte mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos, das gerade in ein Grundstück abbog.

Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Rollerfahrer weder die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse M noch eine Versicherung für sein Kleinkraftrad besaß. (AZ)

Lesen Sie dazu auch