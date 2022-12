Jahresrückblick 2022

12:00 Uhr

Großveranstaltungen trotz Dauerbaustelle in den Dießener Seeanlagen

Trotz Dauerbaustelle in den Seeanlagen lockt die Marktgemeinde mit großen Veranstaltungen.

Plus Trotz Dauerbaustelle in den Dießener Seeanlagen findet wieder der Töpfermarkt statt, und auch das 100-jährige Bestehen des Trachtenvereins kann gefeiert werden.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Zwei Jahre war es ziemlich still in den Dießener Seeanlagen, sieht man einmal von der Dauerbaustelle "Seeanlagen-Umbau" ab. Das mit rund 5,5 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt sorgte immer wieder für Schlagzeilen: Die geplante Pflasterung zwischen Mühlbach, Fischerhütten, Dampfersteg und Pavillon beispielsweise ist schon länger ein Politikum. Der Marktgemeinderat hatte sich dafür ausgesprochen, das "Bayerwald-Granit-Ambiente von Mühlstraße und Untermüllerplatz" nicht bis zum See fortzuführen, sondern großformatige und farblich unterschiedliche Pflastersteine zu verwenden.

