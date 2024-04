Nachwuchs-Fußballer aus Rott und Reichling glänzen in Italien

Die E-Jugend der SG Rott/Reichling nimmt am Gardaland Cup in Italien teil. Das Team sichert sich einen Platz auf dem Treppchen.

Die E-Jugend der SG Rott/ Reichling/Birkland/Wessobrunn war in den Osterferien im Auslandseinsatz. Die SG-Jungs nahmen in Pesciera del Garda am Gardaland Cup mit über 1000 Nachwuchsfußballern teil.

Nach der großen Eröffnungsfeier mit allen Teilnehmern im Gardaland standen für die Mannschaft der Spielgemeinschaft an den beiden Turniertagen jeweils drei Spiele auf dem Programm. Bei nicht einfachen Bedingungen mit Regen und rutschigem Platz schlug sich die SG-Truppe sehr gut. Gegen sieben italienische Teams gelangen ihnen vier Siege und ein Unentschieden, während die nur eine Niederlage hinnehmen mussten. Das bedeutete in der Endabrechnung den zweiten Platz. „Das war eine tolle Leistung und ein großartiges Erlebnis für uns alle“, bilanzierte Trainer Lukas Brückner nach dem erfolgreichen Italien-Gastspiel.

