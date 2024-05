Gartentage Kaltenberg: Gemüse, Genuss und Wohlbefinden

Vom Vatertag bis zum Muttertag sind wieder die Gartentage rund um Schloss Kaltenberg. Was die rund 130 Aussteller für die grünen Paradiese zu bieten haben.

Neben dem Töpfermarkt in Dießen gibt es an den vier Tagen zwischen Vatertag (9. Mai) und Muttertag (12. Mai) einen zweiten großen Markt im Landkreis Landsberg: die Kaltenberger Gartentage öffnen wieder Tor und Beet für alle Natur- und Gartenliebhaber auf dem Gelände des Kaltenberger Schlosses. Veranstalter sind die Finninger Gartenbauer Sandra und Thomas Naumann.

Das Angebotsspektrum der Gartentage mit rund 130 Ausstellern bietet nicht nur Pflanzen, Zwiebeln und Samen. Denn Garten bedeutet für viele nicht nur Blumen und Gemüse zu ziehen, zu jäten und zu mähen und zu schneiden. Spätestens seit der Corona-Zeit werden Gärten nicht nur mit Grills, sondern auch mit anderen Elementen für Wellness und Wohlbefinden ausgestattet. So präsentiert sich bei den Gartentagen auch eine bunte Vielfalt an Ausstellern aus den Bereichen Naturpools und Spa, exklusiven Whirlpools, facettenreiche Keramik- und Kunsthandwerk, Grillgeräte, Garten- und Wohnaccessoires, Garten- und Gewächshäuser, Glaskunst, Gartenbau, Sonnenschutz und Rasenmäher sowie vieles mehr.

Kaltenberger Gartentage mit Grillvorführungen, Ponyreiten und einem besonderen Gast

Aber natürlich stehen bei den Gartentagen doch die Pflanzen im Mittelpunkt: Dazu zaubern Gärtnereien, Staudengärtnereien und Baumschulen ein Blütenmeer aus Bonsais, Gehölzen, Rosen, Pfingstrosen, Gemüsen, Kräutern, Blumenzwiebeln, Staudenzüchtungen und weiterem Grün.

Daneben sind auch etliche Aktionen geplant. Angekündigt werden Grillvorführungen mit Verkostung bei der Firma „Andrea´s Feuergarten“. Für Kinder wird im Wäldchen am Ausstellungsgelände ein Ponyreiten angeboten. Beim Kinderschminken werden Mädchen und Buben in Schmetterling, Einhorn, Prinzessin oder Superheld verwandelt. Erwachsene werden hingegen eher wissen wollen, was es mit der "Secret Garden Bar" auf sich hat: Die florale Bar wird als Ort zum Genießen mit Drinks zwischen üppigen Blumen und Gartenaccessoires beschrieben. Im Ambiente um das mittelalterlich historisierende Schloss in Kaltenberg sind auch die Ritter nicht weit. Sie ziehen am Samstag ab Mittag auf das Gelände und bringen als besonderen Gast den Drachen Pyro mit.

Am Muttertag kommen die "Lech-Dancers" zu den Gartentagen

Traditionell erstrecken sich die Gartentage in Kaltenberg auch auf den Muttertag. An diesem Tag kommen die "Lech-Dancers" zu der Ausstellung und zeigen ihr „Fairy Dancing“, das aus Bewegungen von Feen und Elfen mit passender begleitender Musik inspiriert ist. Am Vatertag und Muttertag kann auch der mythische Vogel Phönix gesichtet werden. Die fantastische Stelzendame wird auch eine kleine Überraschung für Kinder dabeihaben.

Geöffnet ist die Gartenausstellung in Kaltenberg an Christi Himmelfahrt, Freitag und Samstag, 9., 10. und 11. Mai, von 10 bis 18 und am Sonntag, 12. Mai, von 9.30 bis 18 Uhr. (AZ)