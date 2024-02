Kaufering

vor 34 Min.

Asylsuchende rasten in Kaufering aus: Das ist der Stand der Ermittlungen

Plus Die Polizei nimmt am Wochenende einen Syrer und einen Jordanier in Gewahrsam. Einer der beiden Männer ist inzwischen in seine Unterkunft zurückgekehrt.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Sie sollen unter anderem mehrere Personen attackiert und auf ein Auto eingeschlagen haben: Nachdem zwei Asylsuchende am späten Samstagabend in Kaufering ausgerastet sind, müssen sie sich wegen einer ganzen Reihe von Vergehen verantworten. Unsere Redaktion hat sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erkundigt.

Laut Polizeibericht sollen der 19-jährige Jordanier und der 24-jährige Syrer in Kaufering eine andere Person geschlagen haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen jedoch nur die beiden alkoholisierten Täter an und erteilten ihnen einen Platzverweis. Auf dem Weg zurück in die Flüchtlingsunterkunft schlug der 24-Jährige mit einem Holzstock auf ein Auto ein und drohte dessen Eigentümerin. Er wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen und leistete auch auf der Polizeiwache noch heftigen Widerstand.

