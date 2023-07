Kaufering

06:00 Uhr

Baustelle in Kaufering: Hat sich die Situation verbessert?

Zacken auf der Fahrbahn in der Iglinger Straße in Kaufering auf Höhe der Bahnhofstraße: Sie sollen die Wartepflicht infolge einer Rechts-vor-Links-Regelung hervorheben.

Plus Verstopfte Gemeindestraße oder gelungene Umfahrung: So nehmen der Markt, ein Anwohner und Gewerbetreibende die Auswirkungen der Straßenarbeiten in Kaufering wahr.

Vor etwa einem Monat haben die Arbeiten an der Kreuzung der Viktor-Frankl-Straße und Augsburger Straße begonnen. Seitdem haben sich Anwohnende der Iglinger Straße über den Durchgangsverkehr beschwert und die zuständigen Behörden Maßnahmen eingeleitet, um die Situation zu verbessern. Doch noch immer halten nicht alle die aktuelle Situation für vertretbar.

Markus Veit lässt das Thema keine Ruhe. Schon zu Baustellenbeginn hat sich der Kauferinger bei der Marktgemeinde und dem Landratsamt gemeldet und die Zustände in der Iglinger Straße angeprangert. Die Verkehrssituation wurde daraufhin analysiert und der Kontakt zu einigen Betroffenen wurde gesucht. Der Verkehr hat sich in die Iglinger Straße verlegt. Ein wesentliches Problem ist nach Aussagen der Kauferinger, dass auch Lkw die Straße nutzen und sich die Verkehrsteilnehmenden nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Die Umleitungen wurden daraufhin ausführlicher ausgeschildert und in der Iglinger Straße ein Haltverbot eingeführt.

