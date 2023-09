Beim Brückenwirt in Kaufering wird zum 105-Jährigen geschlemmt

Der "Brückenwirt" in Kaufering gibt es seit über 100 Jahren. Viele Köche präsentieren zur Feier ihr Können bei einem Foodfestival.

Seit über zehn Jahren findet einmal jährlich ein Gourmetabend im Brückenwirt statt, der durch Koch und Juniorchef Christian Fischer ins Leben gerufen worden ist, indem er seine Ausbilder nach Kaufering zum Kochen eingeladen hat. Zum 105-jährigen Bestehen geht der Brückenwirt nun ins Freie und veranstaltet ein Foodfestival mit Live-Cooking in einem Zelt.

Für die Fischers sind also außergewöhnliche Kochevents kein Novum. Anspruchsvoll seien die Feierlichkeiten dennoch, bestätigt Christian Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion. "Das ist ein extremer Aufwand", sagt er, schließlich finde das Live-Cooking nicht in den Räumlichkeiten des Restaurants statt. "Wir müssen ein Zelt aufstellen mit allem, was man für das Live-Cooking von der Elektrik bis zur Bestuhlung braucht." Die Vorbereitungen gehen laut dem Juniorchef gut voran. Am Mittwoch beginnt dann der Zeltaufbau, "deswegen ist das Restaurant am Donnerstag geschlossen".

Der Brückenwirt bietet Live-Cooking mit Grill, Sushi und Dumplings

Es wird sieben Live-Cooking Stationen geben. Christian Fischer und sein Team werden etwa Ziegenkäsepralinen, Bao Bun, Dumplings und Eis am Stiel anbieten. Josef Hartl vom Unterwirt Türkenfeld zaubert ein Gericht aus Hanf vom Biohof Wallner Landsberg, Tomate, Zwiebel und Brokkoli. Stefan Fuß vom Goldenen Stern Rohrbach kocht mit den Zutaten Schweinefleisch, Rauchaal und Liebstöckel. Und Lea und Lucas Birnbaum von der Fischzucht in Epfenhausen bieten zweierlei Seeforelle mit Apfel, Gurke, Nori und Auster an. Außerdem wird es verschiedene Stücke vom Rind und Dry aged Rind vom Grill, Sushi, und einen Zitrusgugelhupf geben. Zudem gibt es Biere, Weine und Spirituosen von regionalen Anbietern. Das Hasenbräu darf dabei nicht fehlen, schließlich feiert der Brückenwirt auch 100 Jahre Partnerschaft mit der Augsburger Brauerei.

Christian Fischer und Vater Herbert Fischer vom Brückenwirt in Kaufering planen ein Fest. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Das Foodfestival „Fischer & Friends“ beginnt am Freitag, 8. September, ab 18.30 Uhr. Tickets gibt es nur im Vorverkauf im Lokal für 120 Euro pro Person inklusiver aller Speisen und Getränke. Es bleibt jedoch nicht bei einem Festtag. Am Samstag, 9. September, steigt im Brückenwirt eine Oktoberfestparty mit der Radler Band, Streetfood und Barbetrieb ab 18 Uhr. Hierfür benötigt man keine Reservierung und wird auch kein Eintritt verlangt. Am Sonntag, 10. September, startet ab 10 Uhr der Frühschoppen. Später gibt es einen Mittagstisch mit bayerischen Spezialitäten und Unterhaltung mit „Blechbagaaasch vom Bodensee“. Diese Veranstaltung ist ebenfalls kostenlos und bedarf keiner Reservierung.

Das Team des Gasthofs startet nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder durch. So wurde im Jahr 2019 ein Gebäudeteil kernsaniert und verfügt nun über fünf neue Zimmer und die Wäscherei. Im Jahr darauf wurden sieben Hotelzimmer neu renoviert. 2022 schließlich war der Gasthof wegen Umbau für drei Monate geschlossen und präsentiert sich seit der Neueröffnung präsentierte als modernes Restaurant samt neuem Anbau. Im August vergangenen Jahres stieg auch Andreas Fischer, der zweite Sohn Herbert Fischers, in den Betrieb mit ein.

