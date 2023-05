Kaufering

vor 50 Min.

Brückenwirt lässt Schüler hinter die Theke blicken

Plus Was willst Du später einmal werden? Dieser Frage gehen Jugendliche der Mittelschule Weil auf die Spur und besuchen den Hotel- und Restaurantbetrieb im Gasthof zur Brücke in Kaufering.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Wie sieht die Arbeit in einem Hotel aus, und könnte ich mir eine berufliche Karriere in dieser Gastronomie vorstellen? Diese Fragen konnten die Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse der Mittelschule Weil im Gasthof zur Brücke in Kaufering erkunden. Möglich gemacht haben es die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft und die aufgeschlossenen Brückenwirte.

Punkt 9 Uhr am Dienstagvormittag kommt der Reisebus mit der 8M, der M-Zug-Klasse der Mittelschule Weil, an. Wer den M-Zug besucht, absolviert die Schule bis zur 10. Klasse und geht mit der Mittleren Reife ab. Mit meist einem Jahr Bewerbungsvorlauf müssen sich die Jugendlichen schon Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Im Klassenzimmer geht das schlecht und die Auswahl an Berufsfeldern mit einem Realschulabschluss ist groß. Daher bieten die Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (Bfz) Schulen unter anderem ein dreitägiges Programm an. Am Montag ging es in einen Metall verarbeitenden Betrieb, am Mittwoch folgt der Besuch in einer Molkerei. Und an diesem Tag wartet bereits Juniorchef Christian Fischer auf die Gruppe, um die seit vielen Generationen von seiner Familie geführte Gastronomie vorzustellen.

