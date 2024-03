Kaufering

vor 17 Min.

Erheblich höhere Baukosten und eine neue Struktur an der Montessorischule

Plus Eine Million Euro mehr als kalkuliert kosten Turnhalle und Außenanlage der Montessorischule in Kaufering. Ein Vorstandsmitglied nennt die Gründe und die finanziellen Auswirkungen.

Von Christian Mühlhause

Die Montessorischule in Kaufering hat eine Zweifachturnhalle gebaut und die Außenanlagen erweitert. Das wurde aber deutlich teurer als kalkuliert. Auf einer Mitgliederversammlung des Fördervereins nahm der Vorstand Stellung dazu, wie die Mehrkosten von mehr als einer Million Euro entstanden und wie diese gestemmt werden sollen. In der Bildungseinrichtung sind zudem Veränderungen in der Organisationsstruktur geplant.

Vorstandsmitglied Markus Wasserle sagt, dass 880.000 Euro aus Preissteigerungen in der Baubranche resultierten und 280.000 Euro auf zusätzliche Leistungen entfielen. „Wir mussten unter anderem im alten Schulgebäude eine neue Brandmeldeanlage einbauen, da laut Feuerwehr der gesamte Schulkomplex eine einheitliche Lösung benötigt“, so Wasserle. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 7,24 Millionen Euro. Die zu erwartende Förderung bezifferte Wasserle auf 3,4 Millionen Euro. Der Förderverein hatte bereits in den Jahren vor dem Bau damit begonnen, Rücklagen zu bilden.

