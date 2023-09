In Kaufering werden zahlreiche Wahlplakate zerstört

In der Bayernstraße in Kaufering werden Wahlplakate heruntergerissen und teilweise angezündet. Betroffen sind fast alle Parteien, die zur Landtagswahl antreten.

Einige neue Plakate müssen die Parteien in Kaufering aufhängen: In der Nacht von Samstag und Sonntag wurden dort insgesamt 31 Plakate, mit denen um Stimmen für die Landtagswahl geworben wird, heruntergerissen und teilweise in Brand gesetzt, meldete die Landsberger Polizei. Betroffen sind die AfD, Bayernpartei, Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Die Basis, Die Partei, FDP, Freie Wähler, ÖDP und SPD.

Aufgrund der bunten Auswahl der geschädigten Parteien handle es sich um eine wenig verständliche politische Aussage des Täters, bewertet die Polizei die Zerstörungen, die zwischen 20 und 2.15 Uhr hauptsächlich im Bereich der Bayernstraße angerichtet wurden. Der Gesamtschaden beträgt rund 930 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

