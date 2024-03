Junge Frau fährt bei Unfall in Kaufering gegen Straßenlaterne

Die Fahranfängerin verliert in einem Kreisverkehr die Kontrolle über ihr Auto. Sie und ihre Beifahrerin werden leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kaufering ereignet hat, ist ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden.

Nach Darstellung der Polizei befuhr eine 18-jährige Fahranfängerin gegen 0.20 Uhr die Bayernstraße und verlor am Kreisverkehr zum Viehweideweg die Kontrolle über ihren Pkw. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Bei dem Unfall verletzten sich die Unfallverursacherin und ihre 19-jährige Beifahrerin leicht. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, an der Laterne beläuft sich der Schaden laut Polizei auf 7000 Euro. (AZ)

