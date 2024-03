Markt Kaufering startet Petition für barrierefreien Bahnhof

Die fehlende Barrierefreiheit des wichtigen Verkehrsknotenpunkts ist seit Jahren ein Kauferinger Dauerthema. Der Markt versucht es erneut mit einer Petition, um das Projekt voranzutreiben.

Seit vielen Jahren arbeitet der Markt Kaufering daran, dass der Bahnhof barrierefrei ausgebaut wird. Die Bahnsteige sind teilweise nur über eine Treppe zu erreichen. Nun soll eine Petition das Vorhaben beschleunigen.

Für mobilitätseingeschränkte Menschen bedeutet die momentane Situation am Kauferinger Bahnhof bereits vor Reiseantritt Endstation. Ein Zustand an dem der Markt seit Jahren , heißt es in einer Pressemitteilung des Markts: "Wir fordern die Deutsche Bahn AG jetzt hiermit und erneut auf, an einer konstruktiven Lösung, gemeinsam mit dem Markt Kaufering zu arbeiten und diese auch zu unterstützen. Wir möchten erreichen, dass endlich die Barrierefreiheit zügig umgesetzt wird und der Bahnsteig auch für mobilitätseingeschränkte Menschen, Radfahrer und Eltern mit Kinderwagen frei zugänglich ist."

Nicht nur für Rollstuhlfahrer ist es am Bahnhof in Kaufering schwer, auf die Gleise zu gelangen. Für viele stellen die Treppen ein Hindernis dar. Foto: Julian Leitenstorfer Photographie (Archivbild)

Es handelt sich nicht um die erste Petition. Bei einer ersten Aktion wurden zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 über 2300 Unterschriften gesammelt. Die neu gestartete Petition haben online bereits über 200 Menschen unterschrieben. Sie liegt ab sofort, bis September 2024 im Rathaus und in der Bücherei Kaufering zur Unterschrift bereit. Auch auf change.org unter: https://chng.it/FSHskHnzkm können Nutzerinnen und Nutzer des Bahnhofs unterschreiben.

Bahnhof in Kaufering sollte ursprünglich bereits 2018 umgebaut werden

Schon lange ist die fehlende Barrierefreiheit des Kauferinger Bahnhofs ein Thema in der Region. Vorgesehen ist unter anderem, drei Bahnsteige zu erneuern und jeweils mit einem Aufzug auszustatten. Ebenso sollen die Bahnsteigzugänge und die Personenunterführung angepasst werden. Die Bahnsteig- und die Treppenzugänge zur Unterführung werden für die barrierefreie Erschließung der Bahnsteige neu hergestellt. Auch das Bahnhofsumfeld wird anschließend neu gestaltet.

Ursprünglich war der Umbau einmal für das Jahr 2018 geplant. Danach wurde er immer weiter verschoben, zuletzt von 2023 auf 2025 aufgrund der streng geschützten Schlingnatter, die vor Ort gefunden wurde. Wie die Deutsche Bahn damals auf Nachfrage erklärt, hatte dies zur Folge, dass die Unterlagen zum Baurechtsverfahren überarbeitet und neu bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden mussten und der angestrebte Baubeginn nicht mehr zu halten war.

Lesen Sie dazu auch