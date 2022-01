Wie Kaufering Veranstalter künftig zur Kasse bitten will

Plus Kaufering vermietet seine Hallen an Veranstalter. Bei den Preisen soll jetzt nachgebessert werden. Die Verwaltung präsentiert im Finanzausschuss ein dreistufiges Modell.

Der Markt Kaufering vermietet seine Hallen für Veranstaltungen. Dies erfolgt aber häufig nicht kostendeckend, weswegen ein neues Nutzungsmodell mehr Einnahmen generieren soll. Laut Bürgermeister Thomas Salzberger ( SPD) sind Kauferings Hallen „die günstigsten im Landkreis“ und erfreuen sich eines entsprechend großen Interesses. „Vor allem bei Schulfeiern kommt es zu Problemen“, sagte der Bürgermeister bei den Beratungen im Finanzausschuss.