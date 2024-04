Seniorin wird vom eigenen Auto mitgeschleift und schwer verletzt

In Kaufering ereignet sich ein kleinerer Unfall. Doch eine Beteiligte kann ihr Automatik-Auto nicht stoppen.

Im Anschluss an einen kleineren Unfall hat sich eine 83 Jahre alte Autofahrerin in Kaufering schwer verletzt. Weil ihr Automatik-Pkw weiterfuhr, wurde sie mitgeschleift.

Zu dem leichten Zusammenstoß kam es laut Polizeibericht am späten Sonntagnachmittag an der Ecke Welfenstraße und Dr.-Gerbl-Straße. Eine 85-jährige Kauferingerin missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 83-Jährigen aus Kaufering. Nach der Kollision wollten beide Unfallbeteiligten am rechten Fahrbahnrand anhalten. Der Automatik-Pkw der 83-Jährigen rollte jedoch weiter und schleifte die Fahrerin mit sich. Erst ein geparkter weiterer Pkw eines Kauferingers stoppte das rollende Fahrzeug.

Die 83-Jährige wurde durch das Mitschleifen schwer verletzt, teilt die Polizei mit. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (AZ)

