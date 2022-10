Sollen in Kaufering Straßenbäume für Solaranlagen gefällt werden?

Plus Im Kauferinger Bauausschuss diskutieren die Marktgemeinderäte über einen möglichen neuen Radweg und Beschwerden von Bürgern wegen zu hoher Bäume.

Wird in Kaufering ein neuer Radweg gebaut? Marktgemeinderatsmitglied Tobias Kirchberger (Grüne) brachte zusammen mit seiner Fraktion einen Antrag ein, der kürzlich im Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr und Umwelt behandelt worden ist. Doch dieser wurde mit 6:2 Stimmen abgelehnt. Bei der Frage, ob Straßenbäume für Solaranlagen gefällt werden sollten, gab es eine lange Diskussion.