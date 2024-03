Tiefer Kratzer im Lack: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

In Kaufering wird ein geparktes Auto angefahren. Der Verursacher macht sich einfach aus dem Staub.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag in Kaufering ereignet hat. Dabei ist ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 14.30 und 15 Uhr ein am Seniorenstift in der Theodor-Heuss-Straße geparkter VW am rechten hinteren Eck angefahren. Dabei entstand ein tiefer Kratzer im Lack der Stoßstange und das Rücklichtglas ging zu Bruch.

Der Verursacher flüchtete unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

