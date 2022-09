Unbekannte bauen in Kaufering einen Unfall und flüchten in den Wald

Unbekannte fahren in Kaufering frontal gegen einen Baum und flüchten anschließend in den Wald. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen, 3. September, hat sich in Kaufering um kurz nach 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach der Spurenlage vor Ort ist laut Polizei davon auszugehen, dass der verunfallte Pkw auf der Bahnhofstraße fuhr und von dort nach links in die Iglinger Straße abbiegen wollte.

Dabei verlor der noch unbekannte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Nach dem Überfahren eines Verkehrszeichens fuhr das Auto frontal gegen einen Baum. Zeugen meldeten den Unfall bei der Leitstelle des Rettungsdienstes. Diese konnten auch wahrnehmen, dass nach dem Unfall eine männliche und eine weibliche Person zu Fuß in den angrenzenden Wald flüchteten.

Umfangreiche Suchmaßnahmen nach den Personen verliefen nach Polizeiangaben negativ. Wer Angaben zum Unfallhergang oder den beteiligten Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

