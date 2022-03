Unfälle in Kaufering: Autofahrer hinterlässt eine Spur der Verwüstung

Ein Mann richtet mit zwei Autos in Kaufering einen hohen Schaden an. Dabei darf er eigentlich nicht mehr Autofahren.

Am Mittwochvormittag hat ein 73-jähriger Autofahrer aus Kaufering in der Marktgemeinde mehrere Unfälle verursacht und dabei zumindest zwei Fahrzeuge, drei Bäume und eine Straßenlaterne beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte.

Gegen 10:30 Uhr fuhr der 73-Jährige mit einem Ford auf der Schillerstraße und beschädigte dabei einen geparkten Pkw an der gesamten Fahrerseite. Danach fuhr der Rentner gegen einen Baum. Nach dem Personalienaustausch mit der Geschädigten fuhr er auf dem Heimweg noch zwei weitere Bäume und eine Straßenlaterne an. Gegen 11 Uhr hatte der Mann laut Polizei das Fahrzeug offensichtlich gewechselt und fuhr dann mit einem BMW beim Abbiegen von der Schillerstraße in die Albert-Schweitzer-Straße auf einen geparkten Pkw auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Seit vergangenem Jahr keinen Führerschein mehr

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Verursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, da ihm diese Mitte des vergangenen Jahres entzogen wurde. Die Landsberger Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 08191/932-0 zu melden. (lt)

