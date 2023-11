Vier engagierte Kauferinger erhalten die Silberne Bürgermedaille

Plus Im familiären Rahmen ehrt die Gemeinde eine Frau und drei Männer für ihr Engagement. Vier inspirierende Lebensgeschichten.

Gabriele Triebel, Thomas Wiesmann, Werner Mitschnig und Peter Kawohl verbindet, dass sie sich seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich in ihrem Heimatort engagieren. Jetzt kam eine weitere Gemeinsamkeit dazu: Die vier Kauferinger wurden von Bürgermeister Thomas Salzberger mit der Silbernen Bürgermedaille des Marktes Kaufering ausgezeichnet.

Sie alle seien mit ihrer Arbeit wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil einer gut funktionierenden Kommune, erklärte Salzberger zu Beginn der kleinen, familiären Feier im Gasthof zur Brücke. Die in Kaufering lebende, bekannte Sopranistin Regina Pfeiffer umrahmte den Festakt musikalisch. Und das nicht einfach mit einer Aneinanderreihung von schönen Liedern: Die Sängerin hatte sich vielmehr im Vorfeld viele Gedanken zu den Geehrten gemacht und in der Musikliteratur Passendes ausgesucht.