Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Kaufering

Ein Autofahrer will eine Straße überqueren. Dabei übersieht er einen anderen Wagen.

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Kaufering ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, befuhr ein 80-jähriger Autofahrer gegen 14.25 Uhr die Bahnhofstraße und wollte die Iglinger Straße geradeaus überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 58-jährigen Kauferingers. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Beim Unfall wurden die Beifahrerin des Verursachers sowie der Fahrer des bevorrechtigten Fahrzeuges leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (AZ)

