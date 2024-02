Autofahrerin übersieht Lkw: Unfall mit 35.000 Euro Schaden bei Kinsau

Bei einem Unfall bei Kinsau wird eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Am Mittwochmorgen ist bei einem Verkehrsunfall bei Kinsau ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 25-Jährige gegen 7.15 Uhr mit ihrem Pkw von Kinsau kommend nach links auf die B17 abbiegen. Dabei übersah sie einen aus Richtung Schongau kommenden Sattelzug.

Dessen 74-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal in die Fahrerseite des Autos, das durch den Anprall etwa zehn Meter unter anderem über eine Verkehrsinsel in den angrenzenden Graben geschleudert wurde. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Kleinkinder bei ihr im Fahrzeug blieben ebenso wie der Lkw-Fahrer unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro, so die Polizei. (AZ)

