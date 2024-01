Schwerer Unfall mit drei Verletzten auf der B 17

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Der Schaden beträgt 30.000 Euro.

Als ein 51-jähriger aus Kinsau am Freitagabend von Kinsau kommend am Freitag gegen 20.30 Uhr auf die B 17 einfahren wollte, übersah einen bevorrechtigten Pkw eines 23-Jährigen aus München, welchen von Schongau kommend Richtung Landsberg unterwegs war. Der junge Mann prallte mit seiner Front frontal in die Fahrerseite des einfahrenden Kleintransporters.

Durch den Anstoß wurde der Transporter in den gegenüberliegenden Straßengaben geschleudert. Der Kinsauer kam anschließend schwer verletzt (mehrere Frakturen), dessen Mitfahrer, ebenfalls aus Kinsau sowie der Münchner leicht verletzt in verschiedene Krankenhäuser. Vor Ort waren mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Kinsau eingesetzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 30.000 Euro. (AZ)