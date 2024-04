1. Mai im Kreis Landsberg: Brauchtum verbindet die Menschen

Plus Beim Maibaumaufstellen in den Orten im Kreis Landsberg packen viele Menschen an. Die Landjugend Weil stellt schon im Vorfeld ihren Zusammenhalt unter Beweis.

Rund um den 1. Mai gibt es in Bayern einige Traditionen, die auch im Landkreis Landsberg mit viel Freude begangen werden. In einer ganzen Reihe an Ortschaften wird am Mittwoch wieder ein Maibaum aufgestellt und gemeinsam gefeiert – das verbindet die Menschen.

Die Tage werden länger und die Sonne lässt sich wieder öfter blicken: Der 1. Mai ist also die perfekte Gelegenheit, um sich an den zentralen Treffpunkten der Gemeinden mal wieder einzufinden und gemeinsam zu feiern. In den Orten im Landkreis Landsberg packen dabei viele Menschen – ob jung oder alt – beim Aufstellen der Maibäume mit an, die Musikkapellen spielen auf und es herrscht ausgelassene Stimmung. Der Zuspruch für die traditionellen Feste ist ungebrochen und das stärkt den Zusammenhalt.

