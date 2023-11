An der Münchener Straße wurde mit einfachen Mitteln viel erreicht

Plus Auf der wichtigen Ost-West-Verbindung in Landsberg sind jetzt deutlich mehr Radfahrende unterwegs. Der Verkehrsversuch kann als Erfolg verbucht werden.

Es ist kein Wunder, dass Radfahrende die Münchener Straße in Landsberg in der Vergangenheit lieber gemieden haben. Pro Tag wird die bedeutende und verhältnismäßig enge Ost-West-Verbindung von rund 17.000 Fahrzeugen befahren. Personen, die auf zwei Rädern unterwegs sind, sitzt bei dichtem Verkehr also quasi ständig ein Auto oder größeres Gefährt im Nacken. Ein Schutzstreifen kann da in der Tat für ein deutlich besseres Sicherheitsgefühl sorgen und auch den motorisierten Verkehr zu mehr Vorsicht animieren.

In der Stadt Landsberg ist es ein ausgewiesenes Ziel, den Radverkehr zu stärken. An manchen Stellen - wie dem Unfallschwerpunkt an der Katharinenstraße - wird noch nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht, andernorts sind aufwendige Maßnahmen erforderlich. An der Breslauer Straße etwa wird im Zuge der Sanierung der Geh- und Radweg zusammengelegt und die Bauarbeiten werden sich noch eine ganze Weile ziehen.

