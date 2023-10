Bürgerentscheid zum Pflegeheim erschwert die Suche nach einem Investor

Plus Die Eglinger haben sich gegen ein Großprojekt ausgesprochen. Das ist eine vernünftige und zugleich riskante Entscheidung, findet LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer bringt es auf den Punkt: Die Gemeinde habe vom Grundstück und Bauträger bis zum Betreiber alles vorzuweisen, um ein großes Pflegeprojekt zu realisieren. Umso riskanter scheint die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Eglings, die sich am Sonntag per Bürgerentscheid gegen das gemeindliche Projekt ausgesprochen haben.

Der Bürgermeister befürchtet etwa, dass man keinen Betreiber finden werde, der ein Pflegeprojekt in Egling umsetzen möchte. Schließlich war bereits klar, dass die jetzigen Investoren abspringen würden, sollte das Bürgerbegehren den eingetroffenen Ausgang nehmen.