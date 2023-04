Bürgerversammlung in Schwifting: Auch an die Jugend denken

Plus In Schwifting soll ein Bewegungspark entstehen. Das Projekt ist umstritten. Die Gemeinde steht finanziell gut da und sollte der Jugend etwas bieten, schreibt Christian Mühlhause.

In vielen Gemeinden im Kreis Landsberg ist die Jugend in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus gerückt, ein Ausdruck dessen waren auch die Veranstaltungen des Kreisjugendrings mit einigen Gemeinden, um herauszufinden, was sich der Nachwuchs wünscht. Ganz oben auf der Liste steht häufiger ein Parcours mit Hügeln und Kurven für Radfahrer, Skater oder auch Rollerfahrer. So ist es auch in Schwifting, wo ein Bewegungspark mit weiteren Angeboten angedacht ist. In der Bürgerversammlung wurde über das Thema nun kontrovers diskutiert.

Gemeinderat in Schwifting sollte finanzielle Obergrenze setzen

Billig sind diese Parcours nicht, weswegen auch Schondorfs Bürgermeister unlängst darauf hinwies, dass es in Utting und Eching entsprechende Planungen gebe, und im Gespräch mit Grundschulkindern ein Fragezeichen dahinter setzte, ob Schondorf solch ein Angebot auch brauche. Und doch ist die Situation in den beiden Kommunen ganz unterschiedlich. Die Haushaltslage in Schondorf ist sehr angespannt, Schwifting ist hingegen schuldenfrei. Zudem hat die Kommune eine Umfrage unter ihren 1040 Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt - sie erhielt rund 100 positive Rückmeldungen und es gibt eine Initiative aus der Bürgerschaft heraus, die das Projekt vorantreiben will und anbietet, Spenden zu sammeln. Am Ende geht es immer ums Geld. Der Gemeinderat sollte angesichts der Haushaltslage nicht geizen, aber eine finanzielle Schmerzgrenze definieren, um die andauernden Diskussionen zu beenden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen