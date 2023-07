Beispiel Windach zeigt: Das Land schafft die Energiewende locker

Plus In Windach ist die Energiewende schon großteils erledigt. Aber es sind noch viele Herausforderungen zu bewältigen, damit das überall klappt.

Mit ihren reichlich fließenden Steuereinnahmen hat die Gemeinde Windach mit dem Solarpark an der A96 ein Vorzeigeprojekt für die Energiewende geschaffen. Es überzeugt durch eine enorme Rentabilität und regionale Wertschöpfung, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer pflichtgemäßen und freiwilligen Aufgaben einsetzen kann und es wird (sieht man von der in der Anlage gebundenen "grauen Energie" ab) sehr ressourcenschonend Strom erzeugt.

Das Beispiel zeigt, dass auf dem Land die Energiewende spielend gelingen kann oder schon gelungen ist, zumindest bei der Erzeugung von Strom, der als Energieträger ja immer wichtiger wird. Das ist aber zugleich die Herausforderung, die großteils erst noch zu bewältigen ist. Dafür genügt es nicht, allerorten Photovoltaikanlagen zu errichten, die im Sommer volle Leistung bringen, deren Kapazitäten aber vor allem im Winter benötigt werden. Um alle Wärmepumpen und E-Autos gleichzeitig zu versorgen, braucht es auch Speicher- und Netzkapazitäten.