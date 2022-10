Die Dauerausstellung im Landsberger Stadtmuseum kommt spät

Plus Jahrzehntelang haben sich einige Landsberger davor gedrückt, die grausame und verbrecherische NS-Geschichte ihrer Stadt aufzuarbeiten, kommentiert Oliver Wolff.

Am Samstagabend wurden in Landsberg die Pläne zur Dauerausstellung des Neuen Stadtmuseums vorgestellt. Wer die Präsentation und Podiumsdiskussion im Historischen Rathaus mitverfolgte, konnte spüren, mit wie viel Engagement und Sorgfalt die Stadt und das Expertengremium einen Ort des Gedenkens und Mahnens schaffen wollen.