Ein hochverdienter Meistertitel

Plus Der Landsberg X-Press feiert in der Regionalliga eine historische Meisterschaft. Eine Teilnahme an den Play-offs will gut überlegt sein, meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Die gute Arbeit der Landsberger Footballer wird in dieser Saison belohnt: Zum ersten Mal wird der X-Press Meister in der Regionalliga. Diesen Titel haben sich Vereinsführung und Mannschaft absolut verdient. Dass beim Football in Landsberg nicht nur begeisternder Sport, sondern ein beeindruckendes Ambiente geboten wird, hat sich herumgesprochen. Zwei Mal waren bei den Heimspielen mehr als 1300 Zuschauer im Landsberger Sportzentrum.

Die Anforderungen steigen enorm

In der Regionalliga haben die X-Men damit alles erreicht, was möglich ist. Dennoch sollte man einen Aufstiegsversuch gut überlegen. Sollte man den Sprung in die zweithöchste Klasse schaffen, sind die Anforderungen an das Team, aber auch das Präsidium des X-Press ganz andere und diese müssen erst mal bewältigt werden. Lieber also das Unternehmen Titelverteidigung in der Regionalliga in Angriff nehmen, als zu großes Risiko eingehen. Wobei: Angesichts der sehr soliden Arbeit beim Landsberg X-Press in den vergangenen Jahren muss man eigentlich keine Angst haben, dass Football wieder aus der Sportlandschaft im Landkreis verschwinden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen