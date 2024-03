Hundeschule: Besitzer müssen den inneren Schweinehund überwinden

So wie Menschen lernen auch Hunde mit dem Alter nicht aus. Die Aussage: Mein Hund ist zu alt, um etwas zu lernen, ist eine faule Ausrede, sagt Redakteurin Lisa Gilz.

Wenn das Begleithunde-Training des Jagdschutzvereins Landsberg eins zeigt, dann, dass Hunde auch nach der Welpen- und Junghund-Phase immer noch lernfähig sind. Und das gilt nicht nur für die jagdtauglichen Rassen. Wenn Tiere teilweise schlecht auf ihre Herrchen und Frauchen hören, hat das wenig mit den Hunden selbst zu tun, als mit Besitzerinnen und Besitzern, die nicht konsequent genug waren oder sich generell nicht mit der Erziehung ihrer Vierbeiner auseinandergesetzt haben.

Es ist nicht damit getan, sich einen Hund zu kaufen oder zu adoptieren und zu erwarten, dass es schon wird. Um zum Beispiel auf Spaziergängen anderen aber auch dem eigenen Hund ein sicheres Umfeld zu bieten, sollten Tiere auf Abruf hören. Das könnte zudem verhindern, dass einzelne Rassen durch Regeln und Gesetze nur eingeschränkt gehalten oder in Parks aufgrund unkontrolliertem Verhalten nicht mehr mitgebracht werden dürfen – so wie es besonders in England bereits der Fall ist. Niemand fordert, dass jeder Hund sich tot stellen oder Männchen machen kann, doch Standards wie Beifuß sollten eben genau das sein: Standard.

Ob sieben Monate oder sieben Jahre, das Alter macht dabei höchsten den Unterschied, wie schnell ein Hund etwas lernt. Wer regelmäßig übt und durch Belohnungen für seinen Hund die richtigen Reize setzt, hat gute Chancen, dass Spaziergänge angenehmer verlaufen, sobald aus entgegenkommender Richtung vielleicht ein anderer Hund kommt. Das Training muss nicht im Kurs stattfinden, diese bieten allerdings den Vorteil der Gruppe, in dem Hunde zusätzlich sozialisiert werden.

