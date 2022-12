Klinikum Landsberg: Es gibt nur Verlierer

Plus Der Verwaltungsrat des Klinikums Landsberg wird aufgestockt. LT-Redakteur Thomas Wunder kritisiert diese Entscheidung.

Die Kritik am Landsberger Klinikchef Marco Woedl, dessen Beinahe-Abwahl im Verwaltungsrat und die folgenden Querelen samt Prüfung durch die Rechtsaufsicht haben einen gewaltigen Scherbenhaufen hinterlassen. Höhepunkt des Schlagabtauschs war die Sitzung des Kreistags, in der der Landrat mit knapper Mehrheit seine Änderungswünsche für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats durchbrachte. Am Ende gibt es nur Verlierer.

