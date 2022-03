Jugendsozialarbeit: Konkrete Hilfe für Schüler

Plus Die Grünen beantragen, dass der Landkreis Landsberg die Jugendsozialarbeit an Gymnasien finanziert. Warum LT-Redakteur Thomas Wunder diesen Vorschlag unterstützt.

Immer mehr Schülerinnen und Schüler benötigen Hilfe. Sie haben Angst davor in die Schule zu gehen, haben Depressionen, werden gemobbt oder kommen mit Problemen im familiären Umfeld nicht klar. Betroffen sind nicht nur sozial benachteiligte Kinder und nicht nur Kinder und Jugendliche einer bestimmten Schulform.