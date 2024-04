Neues Projekt verdient Unterstützung: Landwirtschaft muss auch erklären

Plus Die Branche kämpft mit fehlender Anerkennung. Ein Projekt in Landsberg könnte das ändern.

Die Bevölkerung wächst, während es immer weniger Landwirte gibt: Kein Wunder also, dass Otto Normalverbraucher absolut keinen Bezug mehr zu praktischer Landwirtschaft hat – auch im Landkreis Landsberg. Wie heute ein Schwein für den Schinken gemästet oder eine Kuh für die Milchproduktion gehalten wird, wissen die wenigsten.

In letzter Zeit haben Landwirte mehr durch kilometerlange Schlepperkorsos, Mahnfeuer oder Kundgebungen auf sich aufmerksam gemacht. "Wir machen Euch satt" stand auf Plakaten zu lesen. Wissen wir das nicht mehr? Doch die Demonstrationen haben auch für Unverständnis gesorgt. So mancher, der selbst aufgrund der aktuellen Politik mit Einschnitten konfrontiert wird, versteht die Aufregung der Landwirte nicht.