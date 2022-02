Schlossbergschule Landsberg: Anbau an der falschen Stelle

Plus Die Schlossbergschule in Landsberg soll erweitert werden. Warum LT-Redakteur Thomas Wunder den geplanten Anbau im Norden kritisiert.

Erste Siedlungsfunde am Schlossberg in Landsberg reichen bis 1700 vor Christus zurück. Seither hat sich über die Jahrhunderte immer wieder sein Aussehen gewandelt: Von mit Palisaden geschützten Holzhütten über die Burg Heinrichs des Löwen bis zum Schülerheim im Jahr 1905, das anstelle der verfallenen Burg errichtet wurde. Jetzt soll sich der Schlossberg wieder gravierend verändern – deutlich sichtbarer als mit dem optisch wenig ansprechenden Anbau im Süden aus den 1960er-Jahren.